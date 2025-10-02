Кабінет Міністрів включив індустріальний парк «Азортех», розташований у місті Андрушівка Житомирської області, до Реєстру індустріальних парків. Загальний обсяг інвестицій у розвиток парку оцінюється у 838,8 млн грн (приблизно $20,5 млн), повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Деталі

«Азортех» став 106-м індустріальним парком у реєстрі. Запуск парку сприятиме створенню понад 520 нових робочих місць.

Парк «Азортех» створено на 30 років на ділянці площею 21,8 га. На його території планується розміщення підприємств, які спеціалізуватимуться на виробництві біоетанолу, кормів, крохмалю, крохмальних продуктів, а також продукції борошномельно-круп’яної промисловості та інших переробних галузей.

Компанія-ініціатор проєкту, ТОВ «АЗОР-ЛТД», планує інвестувати $6,1 млн власних коштів і залучити додаткові зовнішні інвестиції.

Контекст

У січні 2025 року в Україні зареєстровано 100-й індустріальний парк, що стало важливим етапом для економіки країни. За даними Міністерства економіки, у 2024-му в Україні запрацював 31 індустріальний парк – це рекордна кількість, досягнута під час війни. Для порівняння, у 2022 році до реєстру додали вісім парків, а у 2023-му – 13.

Станом на березень 2025 року частка переробної промисловості у ВВП України становить 10,3%, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У Міністерстві економіки прогнозують, що завдяки розвитку індустріальних парків Україна може подвоїти цей показник протягом наступних десяти років.

За оцінками Мінекономіки, кожен гектар індустріального парку створює до 50 нових робочих місць. Одна гривня державних інвестицій у ці парки залучає 5–6 гривень приватного капіталу. Крім того, кожен долар приватних інвестицій забезпечує $19 податків і зборів протягом п’яти років. Дізнайтесь більше про причини такого ефекту та перспективи галузі у матеріалі Forbes Ukraine.