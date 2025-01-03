Українці за рік придбали на $12,2 млрд валюти більше, ніж продали. Інфографіка

У 2024 році українці придбали понад $30,7 млрд іноземної валюти (в еквіваленті), водночас продали $18,5 млрд: відʼємне сальдо за підсумками року досягло $12,2 млрд. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України.

Ключові факти

Зазначений обсяг придбаної валюти на 33,5% вищий від показника 2023 року – $23 млрд.

За 2024 рік на готівковому ринку придбано $25,9 млрд іноземної валюти, ще $4,8 млрд фізичні особи придбали в безготівковій формі. Це відповідно на 37% та 17,5% більше від показників 2023 року.

Водночас населення продало у 2024 році $18,5 млрд валюти: $14,9 млрд готівкової та $3,6 млрд безготівкової. Обсяг проданої готівкової іноземної валюти зменшився на 4%, безготівкової – зріс на 36,6%.

У підсумку, обсяг чистої купівлі іноземної валюти у 2024 році склав понад $12,2 млрд. Це у 2,5 рази більше від показника 2023 року ($4,8 млрд).

Олександра Карасьова, Forbes Ukraine

Контекст

НБУ у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку майже $5,3 млрд. Це найбільший місячний обсяг продажу валюти в історії, свідчать дані НБУ.

За весь 2024 рік Національний банк спрямував на закриття балансу валютного ринку через інтервенції безпрецентні $34,8 млрд (понад 18% ВВП). Для порівняння, в 2023 році сальдо інтервенцій НБУ становило $28,6 млрд (еквівалент 16% ВВП).

У 2024 році Україна отримала $41,7 млрд міжнародної допомоги, що компенсувало витрати НБУ на балансування валютного ринку та допомогло зберегти стабільність гривні.