«Укренерго» закликає бізнес збільшити імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Встановлена пропускна спроможність міждержавних перетинів ліній електропередачі та імпортний потенціал дозволяють повністю забезпечити електричною енергією українських промислових споживачів, наголосив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 20 жовтня.

  • За його словами, збільшення імпорту електроенергії з боку бізнесу та підприємств дозволило б уникнути необхідності запроваджувати обмеження споживання. «Потужності наших інтерконнекторів було б достатньо щоб забезпечити нашу промисловість імпортною електроенергією», – сказав Зайченко.
  • Він переконаний, що наразі «імпорт є недостатнім». «Саме через це сьогодні введені з 6:00 до 22:00 графіки обмеження потужності для промислових підприємств – тому, що потужностей в енергосистемі все ще не вистачає після російських ударів», – зазначив Зайченко.
  • При імпорті підприємством електроенергії на рівні не менше, ніж 60% від обсягів споживання, промспоживач буде захищений від ймовірного застосування погодинних відключень, нагадали в «Укренерго».

Контекст

Україна та ЄС погодилися підвищити ліміт імпорту електроенергії з 1 грудня 2024 року – з 1,7 до 2,1 ГВт. Крім того, Україна отримала гарантовану можливість додаткових перетоків із ЄС обсягом 250 МВт у режимі аварійної допомоги.

Починаючи з березня 2025 року, європейські оператори систем передачі зможуть щомісяця переглядати доступну пропускну спроможність для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.

Після масованої дроново-ракетної атаки Росії у ніч на 10 жовтня в Україні знову почалися відключення світла. З 16 жовтня «Укренерго» почало вводити обмеження потужності електроенергії для промисловості.

