«Укренерго» домовилось про реструктуризацію виплат за зеленими облігаціями

Ключові факти

Операція з управління боргом, завершення якої очікується на початку липня 2025 року, включатиме пропозицію власникам облігацій взяти участь у пропозиції викупу та/або пропозиції обміну на нові боргові цінні папери «Укренерго».

Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках $430 млн.

Кредиторам також запропонують обміняти наявні у власників облігації на нові цінні папери з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).

Якщо обидва ці варіанти не влаштують певну частину кредиторів – їхні облігації будуть обміняні на нові боргові папери за 80% від їхнього поточного номіналу (теж із терміном погашення у грудні 2031 року).

Контекст

У 2021 році «Укренерго» здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму $825 млн із дохідністю 6,875%. Розрахунки за єврооблігаціями очікувалися 9 листопада 2021 року.

Єврооблігації НЕК були найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами, а також найбільшим випуском «зелених» єврооблігацій емітентами з України та СНД. Сума, що дорівнює чистій сумі залучених коштів від трансакції, мала бути використана для фінансування або рефінансування відповідних зелених проєктів. Переважно сума коштів від випуску мала бути використана для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», а будь-які кошти, що залишаться після погашення цього боргу, для фінансування або рефінансування інших прийнятних зелених проєктів.

У 2022 році НЕК та власники облігацій домовилися про відтермінування виплат за облігаціями, що допомогло підтримати товариство у воєнний час та сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років.

У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.