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«Укргазвидобування» збільшило видобуток товарного газу на 5% до 13,9 куб. м в 2024 році

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи «Нафтогаз», в 2024 році збільшило видобуток товарного газу на 5% до 13,9 млрд куб. м та ввела в експлуатацію 83 нові свердловини, повідомила пресслужба групи 17 січня. 

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Ключові факти

  • Для порівняння за підсумками 2023-го компанія видобула 13,2 млрд куб м товарного газу.
  • За минулий рік компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 – експлуатаційні, а 23 – пошуково-розвідувальні.
  • У 2024 році компанія також наростила буріння свердловин похило-скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. Було пробурено 60 таких свердловин (у 2023 році – 51).
  • За рік компанія пробурила 370 000 метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки. 

Контекст

«Укргазвидобування» видобуло 14,55 млрд куб м валового природного газу, на 4,6% більше, ніж у 2023-му (понад 13,9 млрд куб м), свідчили розрахунки ExPro 2 січня.

Валовий видобуток природного газу в Україні склав 19,12 млрд куб м у 2024 році. У порівнянні з минулим роком видобуток газу зріс на 2,2% з 18,7 млрд куб м. Цьогорічні темпи зростання обсягів видобутку є більшими, ніж минулого року, коли видобуток зріс на 0,9%. Це найвище зростання видобутку з 2018 року. У період з 2019 по 2022-й обсяги видобутку газу скорочувалися.

У 2022-му видобуток природного газу в Україні обвалився на 6% у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Вже у 2023 році компанії змогли показати збільшення обсягів видобутку газу, передусім державні.

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