«Укрнафта» починає геологорозвідку на ділянці, від якої відмовилися Chevron та «Укргазвидобування»

«Укрнафта» отримала від Державної служби геології та надр спецдозвіл на користування надрами в межах ділянки Олеська на Заході України. Підприємство розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці площею 6324 кв км, йдеться у повідомленні компанії.
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Деталі
- На Олеській площі очікується відкриття крім традиційних покладів нафти та газу також і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів). «Укрнафта» зазначила, що успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні.
- Ресурсна база компанії зросте: до наявних 2125 кв км площі родовищ додається 6324 квадратних кілометрів нової площі з ресурсами нафти і газу.
- «Укрнафта» наголосила, що вже має всі необхідні технологічні обʼєкти поряд з Олеською площею, що дозволить ефективно там працювати.
Контекст
Олеська газоносна ділянка з потенційними запасами 2,98 трлн кубометрів чекає на розробку понад 10 років. У 2013-му право на видобуток отримала американська Chevron, але за рік вийшла з проєкту. До неї приглядалась державна «Укргазвидобування», але не знайшла там перспективних покладів. Що не так із цією ділянкою і які шанси на видобуток у її нового власника – «Укрнафти», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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