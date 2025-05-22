«Укрнафта» починає геологорозвідку на ділянці, від якої відмовилися Chevron та «Укргазвидобування»

«Укрнафта» отримала від Державної служби геології та надр спецдозвіл на користування надрами в межах ділянки Олеська на Заході України. Підприємство розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці площею 6324 кв км, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

На Олеській площі очікується відкриття крім традиційних покладів нафти та газу також і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів). «Укрнафта» зазначила, що успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Ресурсна база компанії зросте: до наявних 2125 кв км площі родовищ додається 6324 квадратних кілометрів нової площі з ресурсами нафти і газу.

«Укрнафта» наголосила, що вже має всі необхідні технологічні обʼєкти поряд з Олеською площею, що дозволить ефективно там працювати.

Контекст

Олеська газоносна ділянка з потенційними запасами 2,98 трлн кубометрів чекає на розробку понад 10 років. У 2013-му право на видобуток отримала американська Chevron, але за рік вийшла з проєкту. До неї приглядалась державна «Укргазвидобування», але не знайшла там перспективних покладів. Що не так із цією ділянкою і які шанси на видобуток у її нового власника – «Укрнафти», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.