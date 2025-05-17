«Укрнафта» отримала спецдозвіл на розробку родовища, яке раніше планувала освоювати американська Chevron

ПАТ «Укрнафта» отримала спеціальний дозвіл на розробку Олеської ділянки вуглеводнів у Львівській та Івано-Франківській областях, який з 2014 року належав Chevron Ukraine B.V. та ТОВ «Надра Олеська». Про це стало відомо з наказу №164/2025, який підписав голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Деталі

Передача прав відбулася відповідно до угоди про розподіл продукції та рішення Кабміну. Chevron планувала вкласти $350 млн у розвідку газу та понад $10 млрд у видобуток, створивши до 15 000 робочих місць із потенційним видобутком 8-10 млрд куб. м газу щорічно.

Однак у 2014 році компанія в односторонньому порядку вийшла з проєкту та припинила діяльність в Україні.

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Контекст

«Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, має 92 спецдозволи на розробку родовищ, 1832 нафтові та 154 газові свердловини.

У 2024 році компанія пробурила 32 000 м (зростання на 280% порівняно з 2023-м), запустила 10 нових свердловин із дебітами вище прогнозів, ще 12 свердловин на стадії виконання. На 2025 рік заплановано буріння 30 нових свердловин. Чистий прибуток «Укрнафти» за 2024 рік склав 16,38 млрд грн, що на 7,2 млрд грн (30,6%) менше, ніж у 2023 році.