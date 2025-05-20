«Укроборонпром» планує спільне комплектування боєприпасів із компанією-постачальником НАТО

Одне з підприємств акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклало меморандум про співпрацю з виробником широкого асортименту боєприпасів KNDS Belgium SA, повідомляє пресслужба українського АТ 20 травня.

Ключові факти

У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру. Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

За словами генерального директора «Укроборонпрому» Олега Гуляка, компанія поступово розширює географію міжнародних партнерств.

«Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися в глобальну зброярську промисловість країн НАТО», – пояснив він.

Контекст

KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) – це обʼєднання двох провідних європейських виробників сухопутних військових систем: німецької Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter. 22 березня 2024 року Париж і Берлін підписали угоду, яка дозволяє KNDS створити виробничий підрозділ в Україні.

У січні 2025-го німецька машинобудівна компанія KMW (KNDS Deutschland) запустила спільне підприємство разом з українською оборонною компанією.

KNDS Belgium є відомим у світі проєктувальником і виробником широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.

АТ «Українська оборонна промисловість» з червня 2023-го є правонаступником державного концерну «Укроборонпром». УОП у 2024-му посіло 49-те місце в TOP-100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. «Укроборонпром» став лідером за зростанням виторгу. У 2023-му виторг АТ перевищив $2,2 млрд, що на 72% більше, ніж у 2022-му.

У травні УОП розпочало у Польщі програму, яка надає можливість українцям повернутися з-за кордону та працевлаштуватися на підприємства товариства. УОП започаткувало програму «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати стабільну роботу в Україні, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.