«Укроборонпром» планує спільне комплектування боєприпасів із компанією-постачальником НАТО

Одне з підприємств акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклало меморандум про співпрацю з виробником широкого асортименту боєприпасів KNDS Belgium SA, повідомляє пресслужба українського АТ 20 травня.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру. Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.
- За словами генерального директора «Укроборонпрому» Олега Гуляка, компанія поступово розширює географію міжнародних партнерств.
- «Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися в глобальну зброярську промисловість країн НАТО», – пояснив він.
Контекст
KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) – це обʼєднання двох провідних європейських виробників сухопутних військових систем: німецької Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter. 22 березня 2024 року Париж і Берлін підписали угоду, яка дозволяє KNDS створити виробничий підрозділ в Україні.
У січні 2025-го німецька машинобудівна компанія KMW (KNDS Deutschland) запустила спільне підприємство разом з українською оборонною компанією.
KNDS Belgium є відомим у світі проєктувальником і виробником широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.
АТ «Українська оборонна промисловість» з червня 2023-го є правонаступником державного концерну «Укроборонпром». УОП у 2024-му посіло 49-те місце в TOP-100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. «Укроборонпром» став лідером за зростанням виторгу. У 2023-му виторг АТ перевищив $2,2 млрд, що на 72% більше, ніж у 2022-му.
У травні УОП розпочало у Польщі програму, яка надає можливість українцям повернутися з-за кордону та працевлаштуватися на підприємства товариства. УОП започаткувало програму «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати стабільну роботу в Україні, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.