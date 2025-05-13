«Укроборонпром» почав пропонувати роботу на своїх підприємствах українцям за кордоном

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» розпочало у Польщі програму, яка надає можливість українцям повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства товариства, повідомляє пресслужба 13 травня.

Ключові факти

За даними «Укроборонпрому», серед українців за кордоном є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах.

Тому товариство започаткувало програму «Повернення українців», яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати стабільну роботу в Україні, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

«Укроборонпром» провів підготовчу роботу у товаристві та на своїх підприємствах, а також підтримує зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі, сказано у повідомленні.

«Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці», – зазначає директор департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ «УОП» у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн.

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Контекст

АТ «Українська оборонна промисловість» з червня 2023-го є правонаступником державного концерну «Укроборонпром».

УОП у 2024-му посіло 49-те місце в TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. «Укроборонпром» став лідером за зростанням виторгу. У 2023-му виторг АТ перевищив $2,2 млрд, що на 72% більше, ніж у 2022-му.

3 грудня Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності. Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Чернишов заявляв, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

9 січня на зустрічі з українською громадою у Варшаві він заявив, що держава пропонує українцям, які перебувають за кордоном, можливість повернутися для роботи в критично важливих галузях, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Уряд готовий бронювати таких фахівців від військової служби.