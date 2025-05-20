«Укроборонпром» планирует совместное комплектование боеприпасов с компанией-поставщиком НАТО

Одно из предприятий акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» заключило меморандум о сотрудничестве с производителем широкого ассортимента боеприпасов KNDS Belgium SA, сообщает пресс-служба украинского АО 20 мая.

Ключевые факты

В документе говорится о намерении организовать совместную комплектацию выстрелов среднего калибра. Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и низколетящих воздушных целей.

По словам генерального директора «Укроборонпрома» Олега Гуляка, компания постепенно расширяет географию международных партнерств.

«Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО», – пояснил он.

Контекст

KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) – это объединение двух ведущих европейских производителей сухопутных военных систем: немецкого Krauss-Maffei Wegmann и французского Nexter. 22 марта 2024 года Париж и Берлин подписали соглашение, позволяющее KNDS создать производственное подразделение в Украине.

В январе 2025 года немецкая машиностроительная компания KMW (KNDS Deutschland) запустила совместное предприятие вместе с украинской оборонной компанией.

KNDS Belgium является известным в мире проектировщиком и производителем широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.

АО «Украинская оборонная промышленность» с июня 2023 года является правопреемником государственного концерна «Укроборонпром». УОП в 2024-м заняло 49-е место в TOP-100 Defense Companies 2024, в которое входят ведущие мировые производители вооружений. «Укроборонпром» стал лидером по росту выручки. В 2023-м выручка АО превысила $2,2 млрд, что на 72% больше, чем в 2022-м.

В мае УОП начало в Польше программу, позволяющую украинцам вернуться из-за границы и трудоустроиться на предприятия общества. УОП начало программу «Возвращение украинцев», которая дает вынужденным переселенцам возможность получить стабильную работу в Украине, иметь социальную защиту, а также перспективы развития и роста.