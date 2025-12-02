Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (раніше «Укроборонпром») вперше увійшла до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї, повідомив гендиректор АТ «УОП» Герман Сметанін.
Деталі
- «Україна вперше посіла власне місце у глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї. SIPRI опублікував свіжий рейтинг 100 найбільших виробників озброєнь у світі. Вперше в історії до списку увійшла українська компанія – Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», – заявив Сметанін.
- Компанія зайняла 52 місце в загальному рейтингу зі 100; місце компанії за темпами росту – 6; доходи у 2024 році: $3,0 млрд; зростання в порівнянні з 2023 роком +41%.
- Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням – Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї, зазначив Сметанін.
- Лідери рейтингу:
- 1. Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%);
- 2. RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%);
- 3. Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%);
- 4. BAE Systems (Велика Британія) – $33,7 млрд (+6,9%);
- 5. General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%)
- «Укроборонпром» або підприємства, що входять до групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній, уточнив Сметанін.
- Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13%: Rheinmetall (Німеччина): +47%; BAE Systems (Велика Британія): +6,9%; Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів – виробництво для України); Diehl (Німеччина): +53%.
- «На цьому тлі +41% України – це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах», – зазначив Сметанін.
- Щодо темпів зростання – АТ «УОП» опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту: Czechoslovak Group (Чехія) – +193%; SpaceX (США) – +103%; Mitsubishi Electric (Японія) – +87%; Diehl (Німеччина) – +53%; Rheinmetall (Німеччина) – +47%; АТ «УОП» (Україна) – +41%.
- Доходи двох російських компаній, що потрапили до рейтингу, зросли на 23% у 2024 році. Звіт фіксує високі обсяги виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет, попри санкції та дефіцит імпортних компонентів, наголосиив Сметанін.
- «2024 став рекордним для світової оборонної промисловості – доходи ста найбільших компаній сягнули $679 млрд, що є рекордно високим показником за весь час спостережень SIPRI. Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна РФ проти України», – резюмував він.
Контекст
Рейтинг TOP 100 Defense Companies щорічно створює впливовий глобальний ресурс Defense News, що спеціалізується на тематиці ОПК.
Доходи від продажу озброєнь 100 найбільших оборонних і військово-сервісних компаній за версією SIPRI у 2024 році становили $679 млрд, що на 5,9% більше в реальному вимірі порівняно з 2023 роком.
Динаміка виторгу «Укроборонпрому» у 2023-му була найвищою серед 100 найбільших світових виробників зброї. За підсумками року виторг української компанії перевищив $2,2 млрд – на 72% більший, ніж у 2022-му.
