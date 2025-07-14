Україна та США домовилися про створення спільного підприємства для виробництва спеціальних хімічних речовин. Про це йдеться у повідомленні АТ «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром). Очікується, що це допоможе подолати дефіцит спеціальної хімії, який відчуває боєприпасна галузь.

Деталі

11 липня в Римі, на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025), АТ «Українська оборонна промисловість» та американська компанія D&M Holding Company підписали угоду про створення спільного підприємства.

Воно буде розташоване у США та спеціалізуватиметься на виробництві хімічних речовин для виготовлення боєприпасів, які використовуються Силами оборони України.

Угоду підписали Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс за участі Спеціального посланника США в Україні Кіта Келлога, Радника Президента України Олександра Камишіна та Голови Наглядової ради АТ «УОП» Давіда Ломджарії.

Контекст

У квітні 2024 року Financial Times оприлюднило матеріал про критичну залежність Європи від імпорту бавовняного ворсу з Китаю, необхідного для виробництва нітроцелюлози – основного компоненту пороху для артилерійських боєприпасів. Попит на снаряди різко зріс через війну в Україні, однак оборонні підрядники, зокрема Saab і Rheinmetall, не можуть наростити виробництво через брак сировини. За словами глави Rheinmetall Арміна Паппергера, понад 70% бавовняного волокна Європа імпортує з Китаю, який контролює близько половини світового ринку.

Для України ситуація ще складніша – після втрати виробничих потужностей країна повністю залежить від імпорту нітроцелюлози, TNT та іншої вибухової хімії. За даними Апарату Верховної Ради, річна потреба оборонного сектору в целюлозі становить 10 000 тонн. Оскільки бавовняне волокно на 75-85% складається з целюлози, посіви бавовнику на площі близько 30 000 гектарів можуть забезпечити цей обсяг сировини.

У квітні 2025 року Кабмін ухвалив рішення про держпідтримку вирощування бавовнику – 10 000 грн на гектар для фермерів у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Уряд очікує, що це дозволить зменшити імпортозалежність, створити робочі місця, розвинути легку промисловість і забезпечити стабільне постачання сировини для оборонної галузі – від уніформи до пороху.