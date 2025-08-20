«Укрпошта» закриває свої відділення в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський 20 серпня.

Деталі

За його словами, причиною закриття стала висока небезпека для працівників і клієнтів через погіршення безпекової ситуації в місті.

Відділення «Укрпошти» в Дружківці та Олексієво-Дружківці, розташовані за 5-7 км від Костянтинівки, продовжують працювати й обслуговувати клієнтів, додав Смілянський. Також компанія зберігає присутність у Добропіллі.

Смілянський подякував працівникам, військово-цивільній адміністрації та ЗСУ за підтримку й висловив надію на повернення Укрпошти до Костянтинівки, коли ситуація стабілізується.

Контекст

У березні «Укрпошта» припинила прийом посилок до Костянтинівки. У компанії повідомили, що рішення про подальшу роботу відділень було ухвалено спільно з головою ВЦА. Відділення продовжували надавати дві послуги: виплату пенсій та соціальної допомоги, а також відправку посилок для людей, які евакуювалися, щоб вони могли переслати свої речі.

Доставку листів і газет також тимчасово припинили, щоб зберегти життя листонош і дати їм змогу допомагати операторам із відправкою посилок.