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Кошти з умовою. «Укрпошта» слідом за «Новою поштою» ввела обмеження на післяплату для фізосіб. На кого це може вплинути?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes
Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

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післяплата укрпошта податки онлайн продажі /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Ліміти торкнуться фізичних осіб, які не мають статусу ФОП. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Національний поштовий оператор «Укрпошта» оновлює умови отримання післяплати для клієнтів. Що зміниться з 1 липня та як нововведення торкнуться онлайн-торговців? 

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«Для нас вкрай важливо дотримуватися вимог законодавства, тому оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою», – йдеться у повідомленні на офіційному каналі «Укрпошти» в Telegram від 10 червня 2025 року. З 1 липня оператор встановив обмеження для фізичних осіб на прийом післяплати готівкою – десять операцій до 100 000 грн на місяць. 

Ліміти торкнуться фізичних осіб, які не мають статусу ФОП, але регулярно відправляють товари з післяплатою через «Укрпошту». «Йдеться про продавців на OLX, Prom чи Facebook», – говорить податковий адвокат юркомпанії «Приходько та Партнери» Євген Ясинський. 

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