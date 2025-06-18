Національний поштовий оператор «Укрпошта» оновлює умови отримання післяплати для клієнтів. Що зміниться з 1 липня та як нововведення торкнуться онлайн-торговців?

«Для нас вкрай важливо дотримуватися вимог законодавства, тому оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою», – йдеться у повідомленні на офіційному каналі «Укрпошти» в Telegram від 10 червня 2025 року. З 1 липня оператор встановив обмеження для фізичних осіб на прийом післяплати готівкою – десять операцій до 100 000 грн на місяць.

Ліміти торкнуться фізичних осіб, які не мають статусу ФОП, але регулярно відправляють товари з післяплатою через «Укрпошту». «Йдеться про продавців на OLX, Prom чи Facebook», – говорить податковий адвокат юркомпанії «Приходько та Партнери» Євген Ясинський.