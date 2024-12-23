«Укрпошта» запроваджує «невагомі» тарифи на посилки. Що зміниться

З 1 січня 2025 року «Укрпошта» запроваджує нову тарифну систему, яка більше не залежатиме від ваги, а лише від об’єму посилки. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Деталі

Компанія переглянула частину тарифів, але найнижчий залишиться без змін, а інші залишаються серед найдоступніших на ринку, зазначив Смілянський. За його словами, для тих, хто хоче швидше отримати посилку, є тариф «Пріоритетний», а для тих, хто хоче заощадити (до 50% і більше), – тариф «Базовий». Ціни фіксовані та легко розраховуються на коробках «Укрпошти», пакети надаються безкоштовно, розповів голова «Укрпошти».

У новій тарифікації передбачено 8 розмірів посилок. Хоча обов’язково доведеться вказувати вагу для контролю цілісності, тарифи не залежать від неї, пояснив Смілянський. Для нестандартних відправлень буде стягуватися доплата в 50 грн за ручну обробку.

Зміни повʼязані з завершенням переходу «Укрпошти» на повне сортування посилок роботизованими лініями. Це дозволить покращити якість доставки. Для швидшого процесу компанія впроваджує стандартизоване пакування, як власне так і клієнтів, додав гендиректор компанії.

Контекст

У 2024 році «Укрпошта» планує збільшити кількість відправлених посилок на 50%, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський у програмі Forbes Ukraine «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». У 2023 році обсяг посилок зріс на 40%, аналогічне зростання продемонстрували й грошові перекази.

За минулий рік компанія обробила понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки (EMS) і передала за кордон понад 130 000 посилок. Наразі EMS-доставлення доступне у понад 130 країн світу через 27 000 точок обслуговування.

Фінансові показники «Укрпошти» також демонструють позитивну динаміку. За підсумками 2023 року компанія отримала 11,9 млрд грн чистого доходу, що на 19% більше порівняно з 2022 роком. Очікується, що у 2024 році дохід зросте до 14,1 млрд грн, перевищивши довоєнний рівень 2021 року (11,1 млрд грн).

На початку листопада «Укрпошта» почала впроваджувати автоматизовані сортувальні лінії, які дозволяють здійснювати доставку посилок між містами вже наступного дня. Для оптимальної роботи системи компанія стандартизує пакування, поєднуючи ручне та автоматизоване сортування.