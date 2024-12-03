«Укрпошта» почне виплати 1000 грн «Зимової єПідтримки» 4 грудня. Хто може отримати

З 4 грудня «Укрпошта» починає виплати за програмою «Зимова єПідтримка», повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський 3 грудня. 1000 грн зможуть отримати понад 2 млн українців, які вже отримують пенсії та соцвиплати в «Укрпошті».

Ключові факти

Виплати «Зимової єПідтримки» через «Укрпошту» можуть отримати пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю 1-ї і 2-ї груп.

«Тобто, якщо ви не отримуєте виплати в «Укрпошті», вам треба звернутись у банк або оформити допомогу в «Дії», – пояснив Смілянський.

Для того щоб отримати виплати через пошту, не потрібно спеціально звертатись до відділень і заповнювати документи. Отримувачам треба дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і їм допоможуть з виплатами.

Зазначається, що отримувачі вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож виплата буде на них чекати, якщо потрібно до кінця лютого 2025 року.

Кошти за програмою не можуть бути отримані готівкою. Витратити 1000 грн можна як одразу, так і частинами.

Гроші можна витратити на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань і замовлення ліків українського виробництва.

Контекст

25 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня.

Аналогічні форми підтримки громадян уже були надані урядом раніше. Під час пандемії COVID-19 українці отримували 1000 грн за умови здійснення вакцинації. На початку повномасштабного вторгнення громадяни постраждалих регіонів отримали 6500 грн за програмою «єПідтримка».

За добу українці подали понад 2,5 млн заяв про «Зимову єПідтримку» на 1000 грн. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 2 грудня, назвавши її «наймасовішою онлайн-послугою у світі». На проєкт зимової підтримки уряд спрямував 5 млрд грн.