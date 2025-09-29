Мережа автозаправних станцій UPG запустила 34 нові комплекси в Києві та області, повідомила пресслужба компанії. Йдеться про колишні АЗК групи «Приват», які працювали як ANP і «Авіас».

Деталі

Розширення мережі створило понад 450 нових робочих місць. UPG також заявляє, що до кінця 2025 року додатково перерахує до бюджету близько 100 млн грн податків. Це стало «найбільшим одномоментним розширенням компанії» в столичному регіоні, додали в UPG.

За даними компанії, усі станції оновлено та введено в експлуатацію після технічної підготовки. На заправках вже обслуговують клієнтів.

Запуск АЗК у столичному регіоні – перший етап масштабного розширення.У найближчий час компанія планує відкрити ще 185 станцій у восьми областях України.

Контекст

До початку повномасштабної війни паливна мережа групи «Приват» була найбільшою в Україні, налічуючи понад 1500 АЗС під різними брендами. Утім, восени 2022 року через націоналізацію група втратила понад 500 заправок під брендом «Укрнафта», а з початку 2025 року решта мережі припинила роботу через дефіцит пального.

Мережа UPG, яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця – його сестра Юлія Васьковська), посідає п’яте місце серед найбільших мереж АЗС в Україні за обсягами реалізації пального, поступаючись OKKO, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафта». У 2024 році виторг компанії склав 38,4 млрд грн, за даними Youcontrol. На середину 2025-го компанія займала 5,1% на роздрібному ринку пального, за даними консалтингової групи «А-95».

10 липня 2025 року UPG отримала перший дозвіл від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на оренду автозаправних станцій. 31 липня комітет дозволив оренду ще 47 АЗС, що належали до неформальної групи «Приват». У серпні UPG отримала дозвіл на оренду ще 46 станцій.

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, Володимир Петренко заявляв, що ці заправки вже «не пов’язані» з бізнес-структурами Ігоря Коломойського.

На початку вересня 2025 року АМКУ дозволив UPG орендувати ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях.

25 вересня АМКУ дозволив UPG, отримати в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж ANP і «Авіас», що належать до групи компаній «Приват».