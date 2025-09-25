Антимонопольний комітет України 25 вересня дозволив приватному підприємству «Укрпалетсистем», яке управляє мережею АЗС UPG, отримати в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж ANP і «Авіас», що належать до групи компаній «Приват». Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Деталі

Рішення АМКУ стосується оренди активів ТОВ «Екотрейд Компані» (м. Львів), 45,5% статутного капіталу якого, за даними YouControl, належить Юрію Кіперману.

«Дозволено «Укрпалетсистем» отримати контроль над активами ТОВ «Екотрейд Компані» шляхом оренди єдиного майнового комплексу – автозаправної станції», – йдеться в одному з рішень комітету. АЗС розташовані у Запорізькій, ⁠Полтавській, Одеській та Львівській областях.

Контекст

До початку повномасштабної війни паливна мережа групи «Приват» була найбільшою в Україні, налічуючи понад 1500 АЗС під різними брендами. Утім, восени 2022 року через націоналізацію група втратила понад 500 заправок під брендом «Укрнафта», а з початку 2025 року решта мережі припинила роботу через дефіцит пального.

Мережа UPG, яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця – його сестра Юлія Васьковська), посідає п’яте місце серед найбільших мереж АЗС в Україні за обсягами реалізації пального, поступаючись OKKO, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафта». У 2024 році виторг компанії склав 38,4 млрд грн.

10 липня 2025 року UPG отримала перший дозвіл від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на оренду автозаправних станцій. 31 липня комітет дозволив оренду ще 47 АЗС, що належали до неформальної групи «Приват». У серпні UPG отримала дозвіл на оренду ще 46 станцій.

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, Володимир Петренко заявляв, що ці заправки вже «не пов’язані» з бізнес-структурами Ігоря Коломойського.

На початку вересня 2025 року АМКУ дозволив UPG орендувати ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях.