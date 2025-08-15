Уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд крон ($98,3 млн) на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону. Рішення ухвалено 15 серпня, передає місцевий канал VG.
Деталі
- Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підтвердив у розмові з VG, що рішення ухвалене після прохання президента Володимира Зеленського підтримати нарощування газових запасів перед зимою. Ця допомога – вже друга за рік: перший 1 млрд крон був виділений у березні.
- Пакет підтримки відбувається в межах Nansen-програми, ухваленої одноголосно парламентом Норвегії. З 85 млрд крон загального пакету допомоги Україні передбачено 12,5 млрд на цивільні потреби, зокрема для забезпечення газом.
- В уряді Норвегії пояснили, що сума еквівалентна €85 млн й надається через ЄБРР.
Контекст
13 серпня НАК «Нафтогаз України» та ЄБРР підписали кредитну угоду на €500 млн для закупівлі газу. Це найбільший проєкт банку в Україні.
У квітні ЄБРР надав кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу. Тоді ж Норвегія доповнила наданий під державну гарантію кредит грантом на €139 млн.
Наприкінці липня «Нафтогаз» отримав два кредити по 4,7 млрд грн від Укргазбанку та ПриватБанку для закупівлі газу.
ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором України. Банк значно збільшив обсяг фінансування української економіки під час війни і вже надав €6,5 млрд із 2022 року.
