Правительство Норвегии выделило Украине 1 млрд крон ($98,3 млн) на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона. Решение было принято 15 августа, передает местный канал VG .

Подробности

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в разговоре с VG подтвердил, что решение принято после просьбы президента Владимира Зеленского поддержать наращивание газовых запасов перед зимой. Эта помощь уже вторая за год: первый 1 млрд крон был выделен в марте.

Пакет поддержки происходит в рамках Nansen-программы, принятой единогласно парламентом Норвегии. Из 85 млрд крон общего пакета помощи Украине предусмотрено 12,5 млрд на гражданские нужды, в том числе для обеспечения газом.

В правительстве Норвегии объяснили, что сумма эквивалентна €85 млн и предоставляется через ЕБРР.

Контекст

13 августа НАК «Нафтогаз Украины» и ЕБРР подписали кредитное соглашение на €500 млн для закупки газа. Это крупнейший проект банка в Украине.

В апреле ЕБРР предоставил кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупки газа. В то же время Норвегия дополнила предоставленный под государственную гарантию кредит грантом на €139 млн.

В конце июля «Нафтогаз» получил два кредита по 4,7 млрд грн от Укргазбанка и ПриватБанка для закупки газа.

ЕБРР является самым крупным институциональным кредитором Украины. Банк значительно увеличил объем финансирования украинской экономики во время войны и уже выделил €6,5 млрд с 2022 года.