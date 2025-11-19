Виконання обовʼязків міністра енергетики України покладено на першого заступника міністра Артема Некрасова, а в.о. міністра юстиції стала Людмила Сугак. Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні 19 листопада.
Деталі
- Некрасов раніше працював в органах внутрішніх справ Сум, помічником адвоката, юрисконсультом ВАТ «Сумиобленерго», начальником юридичного відділу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» та радником генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго».
- З 2017 року обіймав керівні посади в «Харківобленерго», 2020–2021 – був радником у ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» та ДП НАЕК «Енергоатом». З 2021 року працював заступником і першим заступником директора ДП «Гарантований покупець», а з 2025 року став першим заступником міністра енергетики України.
- «Серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних обʼєктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства», – прокоментував своє призначення Некрасов, повідомляє пресслужба Міненерго.
- Людмилу Сугак, яку назначили в.о. міністра юстиції, раніше була заступницею Галущенка з питань європейської інтеграції. «Сугак має багаторічний досвід роботи у сфері права та державного управління», – зазначили у Мінʼюсті.
Контекст
19 листопада Верховна Рада підтримала постанови про звільнення Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики України та Германа Галущенка з посади очільника Мінюсту, через розслідування щодо корупційної схеми в «Енергоатомі».
Ці відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ про можливу корупцію в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» випливає, що перед призначенням на посаду Гринчук, імовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що фігуранти записів не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.
Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, відомої як «Мідас».
