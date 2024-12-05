Уряд розраховує оновити торговельну угоду 2008 року зі США на початку січня

Україна готова підписати протокол до угоди про торгівельне та інвестиційне співробітництво з США на початку січня 2025 року, повідомила пресслужба Мінекономіки 5 грудня. Оновлення угоди 2008 року є важливим для створення прозорого бізнес-середовища й залучення інвестицій.

Ключові факти

4 грудня Україна та США обговорили оновлення угоди про торгівельне та інвестиційне співробітництво (TICA). На зустрічі у Вашингтоні перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко та торгова представниця США Кетрін Тай висловили бажання найближчим часом підписати протокол до угоди, включаючи додатки щодо боротьби з корупцією та належної регуляторної практики.

«Україна готова підписати протокол до цієї угоди на початку січня 2025 року. Це важливий крок для створення прозорого бізнес-середовища й залучення інвестицій в Україну, особливо в контексті повоєнної відбудови», — зазначила Свириденко.

За її словами, оновлення угоди між країнами сприятиме зусиллям України щодо створення більш передбачуваного бізнес-середовища для американських компаній, які братимуть участь у проєктах з відновлення та інвестуватимуть в українську економіку, а також дозволить посилити співпрацю між країнами.

Угода передбачає спрощення процедур торгівлі між Україною та США, зокрема через зниження торгових бар’єрів, покращення доступу до ринків, сприяння розвитку експорту та імпорту товарів і послуг, а також підтримку відкритих і справедливих умов для ведення бізнесу.

Документ передбачає спільне запровадження сприятливих умов для іноземних інвестицій, забезпечення захисту інвестицій та посилення двостороннього інвестиційного співробітництва. А ще містить розділи про підтримку спільних ініціатив і проєктів у різних сферах економіки, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, аграрному секторі. І надання українському уряду технічної підтримки та консультацій для реалізації економічних реформ, зокрема в контексті вдосконалення інституційного середовища та правової бази для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.

Сторони доручили своїм командам продовжити роботу над оновленням угоди.

Вони обговорили і поточний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту української сталі у США. Свириденко зазначила, що важливо, аби українські металуги отримали більший доступ до ринку США.

Контекст

Угода про торгівельне та інвестиційне співробітництво (TICA) між Урядом України та Урядом США була затверджена 2008 року, щоб розширити торгівлю та економічні зв’язки між країнами.

З українського боку Угоду підписав тодішній міністр економіки Богдан Данилишин, від імені уряду США – торговий представник Сʼюзен Швоб. Основною метою укладення угоди було розширення та зміцнення економічних відносин між країнами у звʼязку із вступом України до СОТ.

Робота над її оновленням розпочалася у листопаді 2022 року під час одинадцятого засідання Ради з питань торгівлі та інвестицій США – Україна.