Уряд схвалив правила реєстрації ГМО відповідно до норм ЄС

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Деякі питання державної реєстрації генетично модифікованих організмів», розроблену Міністерством аграрної політики та продовольства. Про це повідомила пресслужба відомства 22 травня.

Деталі

Документ спрямований на виконання Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» та приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу.

Постанова встановлює:

порядок державної реєстрації та перереєстрації ГМО;

процедуру призупинення державної реєстрації ГМО;

механізм розгляду заперечень щодо заявок на реєстрацію ГМО;

форму та вимоги до заявок на державну реєстрацію ГМО.

Очікується, що реалізація документа забезпечить виконання положень закону, запровадить чіткі процедури реєстрації та перереєстрації ГМО, а також гармонізує українське законодавство з європейським. Постанова набере чинності разом із відповідним законом 16 вересня 2026 року.

Контекст

У серпні 2023 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №5839 «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і продукції», спрямований на забезпечення продовольчої безпеки. Закон чітко розподіляє повноваження державних органів, щоб уникнути дублювання функцій у сфері поводження з ГМО, та вдосконалює оцінку ризиків їх впливу на здоров’я людини й довкілля.

Документ запроваджує європейські стандарти державної реєстрації ГМО, уточнює вимоги до маркування ГМ-продукції та встановлює правила її простежуваності. Він також посилює державний контроль і визначає відповідальність за порушення законодавства.

18 квітня Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення державного реєстру ГМО, розроблений Мінагрополітики відповідно до згаданого закону. Нова постанова створює єдину інформаційну систему для обліку, моніторингу та поширення даних про ГМО, забезпечуючи прозорість у сфері біотехнологій.