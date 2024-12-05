Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Уряд створив нову державну установу «Офіс перекладів»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

В Україні зʼявиться нова державна установа – «Офіс перекладів». Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 5 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Деталі

  • Уряд погодив пропозицію Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів про започаткування «Офісу перекладів». 
  • Цю установу створюють для перекладу нормативно-правових документів, повʼязаних з євроінтеграцією, зокрема в контексті підготовки України до вступу в ЄС, повідомив Мельничук.

Контекст

У Верховній Раді раніше анонсували проєкт Стратегії формування інноваційного цифрового парламенту. Він передбачає впровадження штучного інтелекту, розповів наприкінці листопада керівник Департаменту IT Верховної Ради Олексій Сидоренко.

За його словами, на порядку денному України – забезпечення адаптації законодавства до законодавства ЄС. Використання штучного інтелекту може, зокрема, допомогти з швидким перекладом законодавчих актів, зазначав Сидоренко.

Загалом впровадження штучного інтелекту в парламентських системах може допомогти автоматизувати рутинні процеси, покращити аналітику, оптимізувати пошук та забезпечити швидкий і точний аналіз законодавчих документів, вважає він.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні