Уряд створив нову державну установу «Офіс перекладів»

В Україні зʼявиться нова державна установа – «Офіс перекладів». Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 5 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Уряд погодив пропозицію Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів про започаткування «Офісу перекладів».

Цю установу створюють для перекладу нормативно-правових документів, повʼязаних з євроінтеграцією, зокрема в контексті підготовки України до вступу в ЄС, повідомив Мельничук.

Контекст

У Верховній Раді раніше анонсували проєкт Стратегії формування інноваційного цифрового парламенту. Він передбачає впровадження штучного інтелекту, розповів наприкінці листопада керівник Департаменту IT Верховної Ради Олексій Сидоренко.

За його словами, на порядку денному України – забезпечення адаптації законодавства до законодавства ЄС. Використання штучного інтелекту може, зокрема, допомогти з швидким перекладом законодавчих актів, зазначав Сидоренко.

Загалом впровадження штучного інтелекту в парламентських системах може допомогти автоматизувати рутинні процеси, покращити аналітику, оптимізувати пошук та забезпечити швидкий і точний аналіз законодавчих документів, вважає він.