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Правительство создало новое государственное учреждение «Офис переводов»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В Украине появится новое государственное учреждение – «Офис переводов». Такое решение правительство приняло на заседании 5 декабря, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Подробности

  • Правительство согласовало предложение Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров о создании «Офиса переводов».
  • Это учреждение создается для перевода нормативно-правовых документов, связанных с евроинтеграцией, в частности в контексте подготовки Украины к вступлению в ЕС, сообщил Мельничук.

Контекст

В Верховной Раде ранее анонсирован проект Стратегии формирования инновационного цифрового парламента. Он предусматривает введение искусственного интеллекта, рассказал в конце ноября руководитель Департамента IT Верховной Рады Алексей Сидоренко.

По его словам, на повестке дня Украины – обеспечение адаптации законодательства к законодательству ЕС. Использование искусственного интеллекта может, в частности, помочь с быстрым переводом законодательных актов, отмечал Сидоренко.

В целом, внедрение искусственного интеллекта в парламентских системах может помочь автоматизировать рутинные процессы, улучшить аналитику, оптимизировать поиск и обеспечить быстрый и точный анализ законодательных документов, считает он.

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