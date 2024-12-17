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Уряд виділив додатково 15 млрд грн на програму «єВідновлення» для ВПО – Зеленський

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Олексій Кулеба беруть учать у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. 17 грудня 2024 року. /Офіс президента України

Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Олексій Кулеба беруть учать у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. 17 грудня 2024 року. Фото Офіс президента України

Уряд ухвалив рішення перерозподілити 15 млрд грн на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад 17 грудня. 

Деталі

  • Кошти будуть спрямовані на «єВідновлення» вже цього року, зазначив Зеленський. За його словами, це буде приблизно 10 000 домогосподарств, щонайменше 30 000 людей.
  • Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію РФ втратили житло, додав президент. 

Контекст

По програмі «єВідновлення» цього року громадянам були погоджені виплати за пошкоджене майно на 8,4 млрд грн та видано житлових сертифікатів на 19,5 млрд грн, розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

На сьогодні понад 10% житлового фонду зруйновано або пошкоджено. Без дому залишилося майже 2 млн родин, а понад 4,6 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами, розповів віцепрем’єр – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. 

Крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку запускає пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 000 українців.

У держбюджеті на 2025 рік уряд передбачив 4 млрд грн на програму «єВідновлення», з яких 3 млрд грн – на компенсації за знищене житло, мільярд грн – за пошкоджене.

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