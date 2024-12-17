Правительство выделило дополнительно 15 млрд грн на программу «еВосстановление» для ВПЛ – Зеленский

Правительство приняло решение перераспределить 15 млрд грн на государственную программу «еВосстановление» для внутренне перемещенных лиц. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей 17 декабря.

Подробности

Средства будут направлены на «еВосстановление» уже в этом году, отметил Зеленский. По его словам, это будет около 10 000 домохозяйств, по меньшей мере 30 000 человек.

Сертификаты на приобретение жилья получат ВПЛ, которые из-за агрессии РФ потеряли жилье, добавил президент.

Контекст

По программе «еВосстановление» в этом году гражданам были согласованы выплаты за поврежденное имущество на 8,4 млрд грн и выдано жилищных сертификатов на 19,5 млрд грн, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сегодня более 10% жилищного фонда разрушено или повреждено. Без дома осталось почти 2 млн семей, а более 4,6 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами, рассказал вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кроме реализации программы «еВосстановление», в следующем году Минразвития запускает пилотный проект развития социального жилья, который на первом этапе сможет обеспечить помещениями не менее 50 000 украинцев.

В госбюджете на 2025 год правительство предусмотрело 4 млрд грн на программу «еВосстановление», из которых 3 млрд грн – на компенсации за уничтоженное жилье, миллиард грн – за поврежденное.