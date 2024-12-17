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Правительство выделило дополнительно 15 млрд грн на программу «еВосстановление» для ВПЛ – Зеленский

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Алексей Кулеба принимают участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. 17 декабря 2024 г. /Офис президента Украины

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Алексей Кулеба принимают участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. 17 декабря 2024 г. Фото Офис президента Украины

Правительство приняло решение перераспределить 15 млрд грн на государственную программу «еВосстановление» для внутренне перемещенных лиц. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей 17 декабря.

Подробности

  • Средства будут направлены на «еВосстановление» уже в этом году, отметил Зеленский. По его словам, это будет около 10 000 домохозяйств, по меньшей мере 30 000 человек.
  • Сертификаты на приобретение жилья получат ВПЛ, которые из-за агрессии РФ потеряли жилье, добавил президент.

Контекст

По программе «еВосстановление» в этом году гражданам были согласованы выплаты за поврежденное имущество на 8,4 млрд грн и выдано жилищных сертификатов на 19,5 млрд грн, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сегодня более 10% жилищного фонда разрушено или повреждено. Без дома осталось почти 2 млн семей, а более 4,6 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами, рассказал вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кроме реализации программы «еВосстановление», в следующем году Минразвития запускает пилотный проект развития социального жилья, который на первом этапе сможет обеспечить помещениями не менее 50 000 украинцев.

В госбюджете на 2025 год правительство предусмотрело 4 млрд грн на программу «еВосстановление», из которых 3 млрд грн – на компенсации за уничтоженное жилье, миллиард грн – за поврежденное.

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