Уряд врегулював питання перетину кордону митцями та медійниками

Кабінет Міністрів 4 березня змінив порядок виїзду за кордон для військовозобов’язаних митців і працівників медіа. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос на засіданні профільного комітету Верховної Ради 5 березня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Тепер звернення розглядатимуть профільні установи, такі як Держкіно чи Держтелерадіокомпанія, а Мінкультури отримуватиме вже перевірені документи. Це має пришвидшити і зробити процес більш прозорим, каже Наджос.

За його словами, лист сприяння підписуватиме лише міністр або його заступник. Заявку на виїзд потрібно подавати щонайменше за 15 днів до поїздки, а максимальний термін перебування за кордоном – 60 днів, з можливістю продовження у виняткових випадках.

Встановлено перелік необхідних документів, серед яких запрошення та військово-обліковий документ, розповів заступник міністра. Для медійників обов’язковими є редакційне завдання і наказ на відрядження.

Якщо митець виїжджав для збору коштів на армію, після повернення він має прозвітувати про їх використання.

Юридичні особи повинні мати статус критичності, а ФОП можуть подавати заявки, якщо вели діяльність щонайменше три роки, зазначив Наджос.

Постанова набуде чинності 6 березня після публікації в «Урядовому кур’єрі».

Контекст

Наприкінці лютого стало відомо, що Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби про виїзд митців і медійників за кордон з 3 березня. Відомство вважає, що правила виїзду потребують уточнення для запобігання зловживанням.

Видачу листів призупинили через численні випадки неповернень чоловіків з-за кордону, йдеться в роз’ясненні Мінкульту. Лише за 2024 рік з-за кордону не повернулося більш ніж 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій міністерства, написав радник міністра культури Дмитро Золотухін.

Про скасування закордонних турів 27 лютого повідомили соліст Pianoboy Дмитро Шуров і засновник львівського гурту «1914» Дмитро Кумар. «Отримав інформацію, що і в більшості наших гуртів, зокрема Ignea і Vivienne Mort, те саме», – написав Кумар.

Рішення тимчасове та діятиме до ухвалення нових правил перетину кордону, зазначають у пресслужбі міністерства. Там вже розробили проєкт змін до постанови Кабміну, який дасть змогу розблокувати ситуацію.

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