Мінкульт призупинить видачу листів сприяння для виїзду митців і медійників за кордон з 3 березня

Міністерство культури та стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду митців і медійників за межі державного кордону з 3 березня, повідомила пресслужба 26 лютого. Відомство вважає, що правила виїзду потребують уточнення для запобігання зловживанням.

Ключові факти

Міністерство заявляє, що через прогалини в законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Держприкордонслужби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни.

Міністерство нагадало, що ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану, але це питання залишається неврегульованим.

Наразі міністерство розробило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів «Про правила перетинання державного кордону громадянами України», який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Запропоновані зміни врегульовують питання вичерпних вимог для прийняття рішення Міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

«В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання Міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону», – сказано у повідомленні.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Виїжджати за межі України дозволено лише чоловікам, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Зокрема, виїжджати за межі країни мають право чоловіки старше 60 років.

Категорії чоловіків, які мають право на відстрочку та виїзд за кордон під час дії воєнного стану: чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті на війні, виключені з військового обліку, чоловіки з інвалідністю I, II, III групи, супроводжуючі особу з інвалідністю I або II групи, багатодітні чоловіки (мають троє або більше неповнолітніх дітей), чоловіки, які самостійно виховують дітей чи супроводжують хворих дітей, військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання, чоловіки водії, які виїжджають по системі «Шлях», волонтери, залізничники, моряки, спортсмени, тренери і робітники сфери культури.

Кожен пʼятий діяч культури з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, повідомив міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький LB.ua у жовтні 2024-го.