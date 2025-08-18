Кабінет міністрів планує запровадити п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу. Йдеться про перевірки правоохоронних та податкових органів, розповів Forbes Ukraine Олексій Соболев на презентації проєкту програми дій уряду 18 серпня.

Деталі

«Це стосуватиметься органів ринкового нагляду та всіх правоохоронних», – сказав Соболев.

Водночас мораторій не поширюватиметься на підакцизні товари.

За словами міністра, уряд вже опрацьовує це рішення з Офісом генпрокурора та Бюро економічної безпеки. «Ринковий нагляд переводимо на ризикоорієнтований підхід», – додав міністр. Перевірки залишаться лише для дійсно ризикових компаній які не сплачують податки, пояснив Соболев.

Міністр економіки зазначив, що для відстежування результатів мораторію будуть запущені цифрові дашборди.

Контекст

На засіданні 21 липня РНБО підтримала запровадження тимчасового мораторію на перевірки бізнесу державними структурами. Терміном на один рік.

За совами президента, це рішення означає мораторій на перевірки бізнесу «державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність».

Вперше про «тривалий мораторій» на перевірки бізнесу президент заявив під час Форуму влади та бізнесу наприкінці червня. Тоді це було доручення попередньому уряду премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, однак після цього влада перезавантажила Кабмін – і реалізація мораторію зараз вже стала завданням очільниці уряду Юлії Свириденко.