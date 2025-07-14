Цього тижня Верховна Рада має проголосувати за першу за пʼять років зміну премʼєр-міністра України. Автоматично це означає і перезавантаження всього уряду. Ключову посаду у Кабміні президент запропонував першій віцепремʼєрці та міністерці економіки Юлії Свириденко . Чинний голова Кабміну Денис Шмигаль також залишається в урядовій команді. Глобальні кадрові зміни переносили щонайменше тричі протягом місяця. Чому Офіс президента наважився на них та кому є місце у новій конфігурації уряду?

У четвер, 17 липня, парламент має голосувати за призначення Юлії Свириденко новою премʼєр-міністеркою. Сьогодні, у понеділок 14 липня, цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський. «Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – написав він.

В уряді та парламенті кандидатура Свириденко не викликала здивування, на відміну від дедлайнів, які Офіс президента (ОП) дав Верховній Раді (ВР) на перезавантаження Кабміну. Адже зміна премʼєра за законом автоматично означає зміну і всього уряду.