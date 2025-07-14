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Юлія Свириденко готується очолити уряд. Яким був її шлях від Чернігівської ОДА до переговорів з адміністрацією Трампа? Детальний профайл наступної прем’єр-міністерки

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

5 хв читання

Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін /Getty Images

Юлія Свириденко стане новою прем’єр-міністеркою України Фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко, 39, стати новою прем’єр-міністеркою. Досі протягом майже чотирьох років вона очолювала Міністерство економіки. Чим вона запамʼяталася на посаді та який шлях пройшла до цього? Чого від неї очікує президент і на які зміни сподівається бізнес? Детальний профайл майбутньої очільниці уряду

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Очолити уряд і суттєво оновити його роботу – таку пропозицію від президента Володимира Зеленського в понеділок, 14 липня, отримала перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, 39. «Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – додав Зеленський у публікації в соцмережах. Вона стане 19-м премʼєром часів незалежної України.

За останні 15 років Свириденко пройшла шлях різними щаблями державного управління – від Чернігівської обласної адміністрації (ОДА) до Кабінету Міністрів та Офісу президента.

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