Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко, 39, стати новою прем’єр-міністеркою. Досі протягом майже чотирьох років вона очолювала Міністерство економіки. Чим вона запамʼяталася на посаді та який шлях пройшла до цього? Чого від неї очікує президент і на які зміни сподівається бізнес? Детальний профайл майбутньої очільниці уряду

Очолити уряд і суттєво оновити його роботу – таку пропозицію від президента Володимира Зеленського в понеділок, 14 липня, отримала перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, 39. «Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – додав Зеленський у публікації в соцмережах. Вона стане 19-м премʼєром часів незалежної України.

За останні 15 років Свириденко пройшла шлях різними щаблями державного управління – від Чернігівської обласної адміністрації (ОДА) до Кабінету Міністрів та Офісу президента.