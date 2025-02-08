Обрахувалися. ДПС нарахувала «зайві» 50 млн грн податків компанії Kronospan. Як їх вдалося скасувати – кейс Ради бізнес омбудсмена

Після перевірки компанії Kronospan податкова завищила її дохід на понад 1 млрд грн. Результат – додаткові 50 млн грн податку на прибуток. Як Рада бізнес-омбудсмена допомогла скасувати рішення? Розповідає інспектор Максим Дятель, який працював над справою.

У 2007 та 2015 роках деревообробна компанія Kronospan отримала позики від іноземних фінансових установ. Це стало причиною розгляду коригувань податкової, з’ясувала Рада бізнес-омбудсмена. Примітно, що ставки позик скаржника відповідали ринковим, тому підстав для їх коригування (дисконтування) не було. Для чого існує дисконтування?

Кредити, надані на неринкових умовах, можуть створювати додаткову вигоду для підприємства. Дисконтування дозволяє оцінити різницю між ринковою вартістю позики та фактичною вартістю отриманого кредиту. Це допомагає визначити базу оподаткування з податку на прибуток, і запобігти протиправному ухиленню від сплати податків.

Перевіряючи Kronospan, податкова дисконтувала позики станом на 2019 рік, а не на дату їх отримання, використавши відповідну облікову ставку НБУ.

Проаналізувавши матеріали справи та судову практику, зокрема Верховного Суду, відомості про кредитні ставки в іноземних країнах, Рада підтримала підприємство.

Акт податкової перевірки не містив обґрунтування, чому відомство обрало для дисконтування позик саме 2019 рік. В цей рік підприємство не вносило жодних істотних змін в отримані позики, які могли б вплинути на фінансові результати та податкові зобов’язання.

Інспектор Ради обговорив справу щодо результатів перевірки на зустрічі з Державною податковою службою України. Регіональна податкова повідомила, що обрала помилкову дату для полегшення підрахунків додаткових податкових зобов’язань. Такі дії податківців – грубе порушення норм податкового законодавства. Дисконтування позик здійснюється лише за наявності законних підстав — отримання позик на неринкових умовах, або подальше внесення до них істотних змін.

Податкова не здійснила перевірку ринковості ставки за кредитами скаржника в країні отримання позики, з’ясували інспектори Ради. Якщо отримані скаржником позики мали ринкові ставки, дисконтування не мало б проводитися, – різниця податкових зобов’язань становила б 0 грн. Замість перевірки ринковості отриманих позик, податкова помилково застосувала ставки НБУ, станом на випадково обраний рік.

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Проаналізувавши кредитні ставки у країні одержання скаржником позик у 2007 та 2015 роках, Рада встановила: ставки позик Kronospan відповідали ринковим, а тому не мали дисконтуватися. Податкова помилилася в розрахунках і коригуваннях від’ємного значення податку на прибуток.

За сприяння Ради, ДПС скасувала рішення про заниження Kronospan доходу на суму понад 1 млрд грн і донарахування понад 50 млн грн податків.