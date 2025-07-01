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USAID офіційно припиняє надання міжнародної допомоги з 1 липня – Рубіо

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

З 1 липня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припиняє діяльність як незалежна структура з надання закордонної допомоги. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, назвавши це завершенням «епохи урядової неефективності».

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Деталі 

  • Рубіо зазначив, що перевірка адміністрацією Трампа тисяч програм і витрат на суму понад $715 млрд за десятиліття виявила невідповідність USAID стандартам ефективності. 
  • «Кожен державний службовець має забезпечувати, щоб програми, які фінансуються, служили інтересам США», – наголосив він.
  • Програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації, тепер координуватиме Державний департамент, який забезпечить їхню прозорість, стратегічність і ефективність.
  • «Ми переорієнтуємося на торгівлю замість допомоги, на можливості замість залежності та на інвестиції замість благодійності. З 1 липня для американців і багатьох країн розпочнеться нова ера глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання», – додав Рубіо.

Контекст

Після інавгурації Дональда Трампа в США створено Департамент ефективності уряду (DOGE), покликаний оптимізувати роботу державних структур. У межах скорочення витрат уряд зупинив програми іноземної допомоги, зокрема заморозивши всю невійськову підтримку для України. 

Крім того, федеральним службовцям запропонували добровільно звільнитися з компенсаціями. Уряд також вирішив ліквідувати Міністерство освіти, яке, за словами Трампа, потребує надмірних витрат. У Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) розпочалися звільнення нещодавно найнятих працівників.

У рамках реформ USAID програму боротьби з бідністю та голодом і ключовий інструмент «м’якої сили» США реорганізують із фактичним закриттям.

Дослідження журналу Lancet попереджає, що скорочення програм USAID може призвести до 14 млн смертей у світі до 2030 року. Аналіз даних із 133 країн із низьким і середнім рівнем доходу за 2001–2021 роки показав, що програми USAID знизили загальну смертність на 15% (91,8 млн осіб) і смертність дітей до пʼяти років на 32% (30,4 млн осіб).

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