Україні загрожує дефіцит ліків для ВІЛ-інфікованих через скорочення допомоги USAID – ВООЗ

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу серйозно ускладнило постачання препаратів для лікування ВІЛ у восьми країнах, включно з Україною. Про це йдеться у повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від 17 березня.

Деталі

За даними організації, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть залишитися без цих критично важливих ліків уже в найближчі місяці.

Зрив програм боротьби з ВІЛ може перекреслити 20 років прогресу, що потенційно призведе до 10 млн нових випадків зараження та трьох мільйонів смертей, пов’язаних із ВІЛ, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Пауза в американській допомозі, запроваджена Трампом невдовзі після його вступу на посаду в січні, вплинула на зусилля з протидії поліомієліту, малярії та туберкульозу.

Глобальна мережа лабораторій кору та краснухи, яку координує ВООЗ і яка охоплює понад 700 пунктів по всьому світу, опинилася під загрозою закриття. Гебреїсус наголосив, що США зобов’язані забезпечити плавний перехід у разі припинення фінансування, давши країнам шанс знайти альтернативні джерела підтримки.

Дефіцит коштів також ставить під удар 80% медичних закладів в Афганістані, які підтримує ВООЗ. На 4 березня 167 установ уже припинили роботу, а до червня без термінових дій можуть закритися ще понад 220. Намір США вийти з ВООЗ змусив організацію, яка отримувала близько 20% свого бюджету від Штатів, заморозити набір персоналу та скоротити витрати.

ВООЗ повідомила про плани зменшити бюджет на надзвичайні операції з $1,2 млрд до $872 млн на період 2026-2027 років.

Контекст

20 січня Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу в наданні іноземної допомоги, аргументуючи це необхідністю переглянути тисячі програм у гуманітарній, економічній та безпековій сферах. Під скорочення потрапили не лише міжнародні ініціативи, а й внутрішні федеральні гранти та позики США, хоча 28 січня суд тимчасово призупинив цю ініціативу.

Обмеження призвели до згортання програм, що фінансувалися США по всьому світу: діяльність скорочується, а персонал звільняють. Особливо постраждали проєкти USAID, включно з тими, що підтримують Україну, опинившись під реальною загрозою.

Forbes Ukraine дослідив, які галузі в Україні залежать від американської підтримки і чи є шанс на виняток. У зоні ризику – медичні проєкти, програми розвитку та допомога малому бізнесу. Більше деталей – за посиланням.

Різке скорочення іноземної допомоги вдарило по некомерційних організаціях. Глобальні програми зупинилися через заморожування мільярдів доларів і масові зміни в USAID: більшість працівників або відправлені у відпустку, або втратили роботу.