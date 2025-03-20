«М’яка сила» США. Як адміністрація Трампа хоче реформувати USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план реорганізації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке раніше розформувала команда Ілона Маска з Департаменту ефективності уряду (DOGE). Агентство планують перейменувати та підпорядкувати Державному департаменту. Про це пише WSJ з посиланням на текст меморандума, в якому описані ці плани.

Деталі

Меморандум критикує попередню роботу USAID: його місія стала занадто широкою, а дорогі програми не приносили користі американським платникам податків. У документі наголошується, що допомога має служити інтересам безпеки США, а не бути лише благодійністю.

USAID планують перейменувати в Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги. Раніше воно діяло як незалежна структура, але тепер його хочуть підпорядкувати Держдепу.

У меморандумі сказано, що нова структура має посилити «м’яку силу» США та протидіяти Китаю.

Адміністрація Трампа планує ліквідувати бюро USAID по Африці, Азії, Європі, Латинській Америці та Близькому Сходу. Програми з підтримки демократії, прав жінок, релігійної свободи та боротьби з торгівлею людьми передадуть іншим підрозділам Держдепу.

Очолити окремі напрямки можуть люди з невеликим досвідом. Наприклад, Маркус Торнтон, новий заступник глави апарату, раніше працював у відділі кадрів посольства США в Гондурасі. Він також відомий як співзасновник групи Feds for Freedom, яка виступала проти обов’язкової вакцинації від Covid-19, зазначило видання.

Плани реорганізації ще обговорюватимуть із Конгресом. Представник Держдепу запевнив, що будь-які зміни в структурі USAID відбуватимуться за погодженням із законодавцями.

Контекст

Адміністрація Трампа закрила штаб-квартиру USAID, зняла вивіску та відправила більшість працівників у оплачувану відпустку. Закордонних співробітників зобов’язали повернутися додому протягом місяця.

USAID, де працювали 10 000 осіб, займалися міжнародною допомогою разом із тисячами партнерів із некомерційних організацій. Ліквідація агентства викликала хвилю критики.

Позов проти дій DOGE подали понад два десятки працівників і підрядників USAID. Вони заявили, що Маск та його команда не мали права розпускати агентство, яке підпорядковується Конгресу, а їхні дії порушили розподіл повноважень у державі.

Держсекретар Марко Рубіо, який тимчасово очолив USAID, заявив у лютому, що хоче реорганізувати агентство, а не знищувати його.

10 березня стало відомо, що Держдеп США після перегляду, що тривав шість тижнів, скасував 83% від усіх програм USAID.

Федеральний суддя в США 18 березня постановив, що ліквідація USAID може порушувати Конституцію. Суддя вказав на ключову роль Ілона Маска в цьому процесі та заблокував закриття Агентства.