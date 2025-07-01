С 1 июля Агентство США по международному развитию (USAID) прекращает деятельность как независимая структура по оказанию зарубежной помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, назвав это концом «эпохи правительственной неэффективности».

Подробности

Рубио отметил, что проверка администрацией Трампа тысяч программ и расходов на сумму свыше $715 млрд за десятилетие выявила несоответствие USAID стандартам эффективности.

«Каждый государственный служащий должен обеспечивать, чтобы финансируемые программы служили интересам США», – подчеркнул он.

Программы иностранной помощи, отвечающие политике администрации, теперь будет координировать Государственный департамент, который обеспечит их прозрачность, стратегичность и эффективность.

«Мы переориентируемся на торговлю вместо помощи, возможности вместо зависимости и на инвестиции вместо благотворительности. С 1 июля для американцев и многих стран начнется новая эра глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания», – добавил Рубио.

Контекст

После инаугурации Дональда Трампа в США был создан Департамент эффективности правительства (DOGE), призванный оптимизировать работу государственных структур.

Кроме того, федеральным служащим предложили добровольно уволиться с компенсациями. Правительство также решило ликвидировать Министерство образования, которое, по словам Трампа, требует чрезмерных расходов. В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) начались увольнения недавно нанятых работников.

В рамках реформ USAID программу борьбы с бедностью и голодом и ключевой инструмент «мягкой силы» США реорганизуют с фактическим закрытием.

Исследование журнала Lancet предупреждает, что сокращение программ USAID может привести к 14 млн смертей в мире к 2030 году. Анализ данных из 133 стран с низким и средним уровнем дохода за 2001–2021 годы показал, что программы USAID снизили общую смертность на 15% (91,8 млн человек) и смертность детей до пяти лет на 32% (30,4 млн человек).