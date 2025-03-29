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Держдеп США повідомив Конгрес про фактичний розпуск USAID

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) буде реорганізовано, йдеться у повідомленні відомства 28 березня. Частину функцій до липня візьме на себе Держдеп, решту – припинять.

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Ключові факти

  • «Сьогодні (28 березня) Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомили Конгрес про свій намір здійснити реорганізацію, яка передбачатиме передачу деяких функцій USAID у відання Департаменту до 1 липня 2025 року і припинення функцій USAID, що не відповідають пріоритетам адміністрації», — зазначається у повідомленні.
  • Згідно із повідомленням Держдепу США. USAID давно відхилився від своєї початкової місії. «В результаті вигоди виявилися надто незначними, а витрати надто високими», – сказано у повідомленні.
  • США переорієнтують програми іноземної допомоги, щоб вони «відповідали тому, що краще для Сполучених Штатів і наших громадян», зазначило відомство.
  • «Ми продовжуємо життєво важливі програми порятунку та робимо стратегічні інвестиції, які зміцнюють наших партнерів та нашу власну країну», – сказано у заяві.
  • За даними Reuters, Департамент державної ефективності (DOGE) повідомив співробітникам USAID, що всі посади, які не передбачені законом, будуть ліквідовані у липні та вересні.

Контекст

20 січня Трамп оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, пояснюючи це необхідністю перегляду тисяч гуманітарних, економічних і безпекових програм. Під скорочення також потрапили федеральні гранти й позики всередині США, але 28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу.

Через такі обмеження фінансовані США програми в усьому світі почали згортати діяльність і скорочувати персонал. Найбільше постраждали проєкти, що реалізуються через USAID, зокрема програми підтримки України, які опинилися під загрозою.

20 лютого Окружний суд у Вашингтоні скасував указ Трампа про замороження програм іноземної допомоги на 90 днів і зобов’язав його адміністрацію відновити фінансування. 

10 березня стало відомо, що Держдеп США після перегляду, що тривав шість тижнів, скасував 83% від усіх програм USAID. Федеральний суддя в США 18 березня постановив, що ліквідація USAID може порушувати Конституцію. Суддя вказав на ключову роль Ілона Маска в цьому процесі та заблокував закриття Агентства.

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