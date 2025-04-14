В Іспанії вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak

Іспанська оборонна компанія Tecnove розпочне виробництво українських бронемашин Djura та Kozak на своєму заводі в місті Еренсія, Ла-Манча. Про це 14 квітня повідомило іспанське видання Infodefensa .

Деталі

Tecnove уклала угоду з українською компанією «Практика» про виготовлення цих броньованих автомобілів.

Djura – універсальні машини, призначені для роботи в екстремальних умовах із різними конфігураціями залежно від завдань. Kozak – бронеавтомобілі з високим рівнем захисту та мобільності, придатні для тактичних операцій, зокрема транспортування військ і медичної евакуації.

Техніку випускатимуть у трьох варіантах: як санітарну машину, транспорт для військ та машину для спецоперацій.

У соцмережах Tecnove зазначила, що ці бронемашини, створені з використанням передових технологій захисту й мобільності, стануть доступними на світовому ринку.

Контекст

Tecnove – іспанська компанія, яка спеціалізується на виробництві спеціалізованих транспортних засобів, мобільних рішень та логістичних послуг. Вона відома своєю діяльністю у сфері оборонної промисловості, зокрема розробкою та виготовленням мобільних військових баз, польових кухонь, медичних модулів та інших спеціалізованих транспортних засобів для військових та цивільних потреб. Компанія також займається технічним обслуговуванням та модернізацією транспортних засобів.

Бронеавтомобіль «Джура», створений на базі Toyota Land Cruiser, — легка тактична машина вагою 5,7 тонн із 200-сильним дизельним двигуном. Вона забезпечує захист від автоматних куль і вибухів гранат, оснащена туреллю для кулемета та призначена для транспортування бійців, боєприпасів чи роботизованих комплексів.

Серія бронеавтомобілів «Козак», створена українським НВО «Практика», призначена для транспортування бійців і виконання бойових завдань. Моделі лінійки поєднують мобільність і захист для сучасних операцій.

Серед ключових моделей – «Козак-2» на шасі Iveco з двигуном 279 к.с., прийнятий Нацгвардією у 2016 році; «Козак-2М1» із монококовим корпусом масою 12 тонн, який ЗСУ отримали у 2020 році; «Козак-5» на базі Ford F-550 вагою 10 тонн, що заміняє КрАЗи в артилерійських бригадах; та «Козак-7», представлений у 2022 році для підвищення захисту. Машини пройшли випробування за стандартами НАТО, витримуючи вибухи та обстріли, що забезпечує виживання екіпажу. «Практика» нарощує виробництво, зокрема експортуючи «Козак-5» до Саудівської Аравії.