В Україні створили цифровий каталог комплектуючих для оборонної галузі. Хто може ним скористатися

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України створило новий цифровий сервіс під назвою «Бібліотека комплектуючих», призначений для підтримки вітчизняних виробників озброєння та військової техніки. Про це повідомила пресслужба відомства 8 квітня.

Деталі

Мета сервісу – сприяти співпраці між українськими компаніями, які виготовляють комплектуючі та готову продукцію. Це має допомогти зменшити залежність від імпортних деталей і розширити можливості виробництва озброєння в Україні.

Сервіс дозволяє виробникам озброєння увійти до системи, пройти авторизацію, ознайомитися з доступними комплектуючими від українських постачальників і налагодити безпечну співпрацю з партнерами, пояснила заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Адмініструванням платформи займається саме Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Наразі можливість розміщувати пропозиції надається виключно українським виробникам, причому особлива увага приділяється деталям для безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби через їхню високу затребуваність.

На сьогодні в базі сервісу вже є 38 пропозицій від 16 виробників. Серед товарів – антени, підсилювачі, рами для FPV-дронів, інші деталі, аксесуари та супутні послуги.

Для роботи з платформою потрібна авторизація через «Дію» та перевірка модератором. Доступ до функціоналу відкривається лише після акредитації, яка може бути як на рівні користувача, так і постачальника, або ж обох ролей одночасно. Розміщення товарів також можливе лише після проходження авторизації та верифікації.

Авторизуватися в бібліотеці комплектуючих можна за посиланням.

Контекст

За менш ніж три роки оборонна промисловість України збільшила свої масштаби у 35 разів і тепер здатна щорічно виробляти зброю на суму $35 млрд.

Міністр оборони Рустем Умєров у своїй статті для Forbes Ukraine зазначив, що 30% зброї, яку використовують українські військові на передовій, виготовлено вітчизняними підприємствами.

За інформацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, в українській оборонній сфері працює близько 800 компаній. У 2024 році вони разом виробили зброї на приблизно $9 млрд.

Докладніше про трансформацію оборонно-промислового комплексу України можна дізнатися у спеціальному матеріалі від Forbes Ukraine, присвяченому стану галузі на початок 2025 року.