В Украине заработал Реестр хранения зерна. Что он предполагает

Минагрополитики ввело информационно-коммуникационную систему «Основной реестр складских документов на зерно и зерна, принятого на хранение, и реестр зернового склада», сообщает пресс-служба. Внедрение нового реестра создает возможность интеграции с торговыми площадками для развития рынка зерна Украины.

Ключевые факты

Минагрополитики продолжает работу по переводу публичных услуг в электронную форму, новый сервис будет полезен учреждениям и организациям, действующим в области хранения зерна.

«Внедрение Реестра хранения зерна создает предпосылки перехода на безбумажные технологии и введения электронного складского документа на зерно», – отметил министр агрополитики Виталий Коваль.

Среди преимуществ введения Реестра складских документов на зерно его размещение на Единой платформе реестров государственных органов на «Дія.Engine».

Благодаря реестру реализована возможность управления бланками в части их перемещения между складами.

Предусмотрен доступ элеваторов к работе с реестром через веб-браузер, управление доступом пользователей реализуется непосредственно в системе и доступно руководителю элеватора.

В реестре есть АPI-интерфейс для информационного обмена с учетными системами зерновых складов.

Реестр использует электронную цифровую подпись для авторизации пользователей, в нем есть рабочие кабинеты для банковских учреждений.

Новый реестр интегрируется с ЕГР (Единым государственным реестром юридических лиц), а также имеет новые форматы отчетности.

Контекст

Украина за три квартала 2024 года экспортировала 48,9 млн т агропродукции, что на 9,9 млн т (более 25%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ее стоимость выросла на $1,4 млрд, достигнув $10,5 млрд.

Ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры. За отчетный период Украина экспортировала 42,3 млн т на сумму $7,1 млрд. Другая существенная составляющая экспорта – семена и плоды масличных растений: 5 млн т стоимостью $2,2 млрд.

В октябре украинский экспорт в денежном эквиваленте стал рекордным за весь 2024 год. За прошлый месяц Украина экспортировала товаров более чем на $3,8 млрд – на 18,7% больше, чем в сентябре текущего года. В целом с начала года экспорт товаров составил около $34,6 млрд. Существенный рост экспорта в октябре стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции. Экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а по весу – на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн т, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года.