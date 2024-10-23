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Україна за три квартали більш ніж на четверть наростила експорт агропродукції, вартість зросла на $1,4 млрд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна за три квартали 2024 року експортувала 48,9 млн т агропродукції, що на 9,9 млн т, або на понад 25%, більше ніж за аналогічний період минулого року. Її вартість зросла на $1,4 млрд, досягнувши $10,5 млрд, повідомила Державна митна служба 23 жовтня.

Експорт агропродукції приносить в Україну іноземну валюту, що дає змогу утримувати курс гривні, покривати зовнішній борг та імпортувати необхідні товари.

Деталі

  • Основна причина зростання – відновлення морського сполучення. Завдяки цьому на сьогодні 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морем, зазначила Держмитслужба.
  • Ключовою групою експортованих агротоварів залишаються зернові культури. За звітний період Україна експортувала 42,3 млн т на суму $7,1 млрд. Інша суттєва складова експорту – насіння та плоди олійних рослин: 5 млн т, вартістю $2,2 млрд. 
  • Ситуація з імпортом має інші особливості. 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% – морем та майже 2% – залізницею. Здебільшого це пов’язано з імпортом із країн Європи, на відміну від експорту, де товари постачаються по всьому світу, зазначили митники.
  • Загалом Україна імпортувала 978 800 т агропродукції на $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи – 468 000 т, вартістю $563,8 млн. Значними за кількістю ввезених агропродуктів є овочі – 194 200 т ($246,6 млн), а за вартістю – насіння олійних рослин на $346,5 млн (50 200 т).

Контекст

У січні–вересні 2024 року Україна збільшила фізичні обсяги експорту товарів на 36,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, до 99,3 млн т, за даними Мінекономіки. 

Лідирує в експорті агропродукція. Найбільше за дев’ять місяців Україна поставила на зовнішні ринки: кукурудзи – 25,2 млн т (+16,2% до аналогічного періоду минулого року); пшениці – 16 млн т (+42,4%); соняшникової олії – 4,6 млн т; шроту – 3,6 млн т; м’яса птиці – 334 000 т на $708 млн; соків – 82 000 т на $160 млн (+65%).

Важливу роль в експорті відіграють порти. Українським морським коридором більш як за рік скористалися понад 2500 суден і було транспортовано 70 млн т вантажів, повідомив 18 вересня президент Володимир Зеленський. 

Водночас Росія знову атакує судноплавство в Чорному морі. Зокрема, з 5 жовтня по 14 жовтня РФ вразила щонайменше чотири торгові судна в Чорному морі.

У портах Чорноморськ, Південний та Одеса посилять оборонні заходи, повідомив 22 жовтня віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту.

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