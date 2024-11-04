Україна у жовтні експортувала товарів на рекордні $3,8 млрд – Мінекономіки

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. За минулий місяць Україна експортувала товарів на понад $3,8 млрд – на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року. Загалом з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд, повідомила пресслужба Мінекономіки 4 листопада.

Ключові факти

Суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. Експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі – на 33,8%. Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року.

У жовтні експорт морським транспортом зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті й на 37,1% – у вазі.

Найбільше в жовтні Україна експортувала за вартістю: олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($447,2 млн або 481 300 т); кукурудзу ($363,6 млн або 1,9 млн т); пшеницю (на $318,2 млн або 1,6 млн т); соєві боби (на $260 млн або 675 000 т); насіння ріпаку (на $239,2 млн або 476 300 т); залізну руду та концентрати (на $166,8 млн або 2,5 млн т).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини.

Загалом у жовтні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,38 млрд (на 15,8% більше, ніж у вересні).

Цитата

«Враховуючи поточну динаміку експорту товарі, ми з певною обережністю можемо прогнозувати, що цьогорічний експорт в грошовому еквіваленті перевищить торішні показники. Нагадаю, що він у 2023 році був на рівні – $36,2 млрд. Що стосується фізичних обсягів, то за десять місяців 2024 року ми вже експортували більше, аніж за весь минулий рік. Це попередньо 110 млн т в цілому за 10 місяців поточного року проти 100 млн т у 2023 році», – сказала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Контекст

У січні–вересні 2024 року Україна збільшила фізичні обсяги експорту товарів на 36,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, до 99,3 млн т, за даними Мінекономіки.

Важливу роль в експорті відіграють порти. Українським морським коридором більш як за рік скористалися понад 2500 суден і було транспортовано 70 млн т вантажів, повідомив 18 вересня президент Володимир Зеленський.

Україна за три квартали 2024 року експортувала 48,9 млн т агропродукції, що на 9,9 млн т, або на понад 25%, більше ніж за аналогічний період минулого року. Її вартість зросла на $1,4 млрд, досягнувши $10,5 млрд, повідомила Державна митна служба 23 жовтня.