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В «Укрпромінвест-Агро» новий СЕО, ним став фінансовий директор компанії Олексій Кушилун

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Українська агрокомпанія «Укрпромінвест-Агро» родини Петра Порошенка змінила генерального директора, ним став фінансовий директор. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Ключові факти

  • Новим генеральним директором агрохолдингу «Укрпромінвест-Агро» став фінансовий директор Олексій Кушилун. Він керуватиме всіма сегментами групи: цукровим бізнесом, агробізнесом, переробкою зернових та тваринництвом.
  • Колишнього СЕО Романа Огородова призначили заступником голови наглядової ради. Серед його ключових обов’язків – стратегічний розвиток бізнесу та взаємодія з органами державної влади.
  • Ці зміни мають врегулювати та розмежувати стратегічне і операційне керівництво холдингом, зазначила пресслужба.
  • До нових обов’язків керівники приступили 15 січня.

Контекст:

«Укрпромінвест-Агро» належить Петру та Олексію Порошенкам. Холдинг займається виробництвом цукру та борошна, переробкою зернових, тваринництвом та рослинництвом і входить до 20 найефективніших агрокомпаній.

Земельний банк компанії становить 108 000 га і розташований у Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях. Виторг агрохолдингу у 2023 році збільшився на 27%, до €365,5 млн. 

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