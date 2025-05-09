Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти 100 суден «тіньового флоту» РФ

Уряд Великої Британії 9 травня запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину «тіньового флоту» РФ і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів. Відповідне оголошення зробить премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомляє пресслужба британського уряду.

Ключові факти

Основний пакет санкцій буде спрямований проти старого та небезпечного «тіньового флоту», який перевозить російську нафту.

Зазначається, що дії цього флоту є загрозою для критично важливої ​​національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону, а також для довкілля.

Новий пакет означатиме, що Велика Британія запровадила санкції проти більшої кількості суден тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна. Зокрема, 9 травня уряд запровадить санкції щодо 100 нафтових танкерів

Крім великої кількості танкерів, очікується, що Велика Британія також спробує завадити тим, хто стоїть за «тіньовим флотом».

«Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб зруйнувати діяльність його «тіньового флоту», позбавити його військову машину нафтових доходів та захистити підводну інфраструктуру, від якої залежимо у своєму повсякденному житті», – сказав премʼєр-міністр Кір Стармер.

Контекст

РФ використовує «тіньовий флот», щоб утримати свої нафтові доходи та підтримати російську нафтову промисловість. Завдяки західним санкціям доходи Росії від нафти та газу щорічно падають з 2022 року, втративши понад третину своєї вартості за три роки.

Щомісячний дефіцит федерального бюджету Росії у квітні досяг 1,05 трлн рублів ($13 млрд) після профіциту місяцем раніше. Таким чином, сукупний дефіцит за перші чотири місяці року склав 3,2 трлн рублів – майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Доходи від продажу нафти та газу, що становлять основу державних фінансів Росії, у квітні скоротилися на 12% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що стало третім щомісячним зниженням поспіль.

Російський ВВП, за винятком сезонності, знизився на 0,3% у січні – березні у квартальному вираженні після зростання на 1,3% у жовтні – грудні 2024 року, повідомили аналітики «Райффайзенбанку». Квартальне падіння фіксується вперше з ІІ кварталу 2022 року. Основна причина – ослаблення промвиробництва за одночасного зниження цін на нафту.