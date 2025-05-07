Дефіцит бюджету РФ з початку року зріс майже втричі

Щомісячний дефіцит федерального бюджету Росії у квітні досяг 1,05 трлн рублів ($13 млрд) після профіциту місяцем раніше, свідчать розрахунки Bloomberg на основі даних Міністерства фінансів РФ. Таким чином, сукупний дефіцит за перші чотири місяці року склав 3,2 трлн рублів – майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Ключові факти

Доходи від продажу нафти та газу, що становлять основу державних фінансів Росії, у квітні скоротилися на 12% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що стало третім щомісячним зниженням поспіль.

Росія залежить від виторгу від продажу енергоносіїв на 30% доходів держави. Дефіцит, що зростає, підкреслює бюджетні проблеми, з якими зіткнеться Кремль, якщо ціни на нафту залишаться низькими протягом більш тривалого часу на тлі рекордних витрат на армію для війни з Україною.

Ненафтові доходи забезпечили часткову подушку безпеки, збільшившись на 23% у річному обчисленні у квітні. Міністерство фінансів РФ заявило, що очікується, що ця категорія доходів значно перевищить річні цільові показники, а непередбачені надходження вже враховані в нещодавніх переглядах федерального бюджету.

Проте міністерство попередило про «суттєві ризики» для доходів від нафти та газу. Переглянутий фіскальний план передбачає, що дефіцит бюджету потроїться порівняно з початковим прогнозом, в основному через слабкі перспективи доходів від експорту енергоносіїв.

За перші чотири місяці року доходи від нафти і газу скоротилися на 10% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 3,7 трлн рублів, тоді як витрати зросли на 21% – до 15,5 трлн рублів.

Контекст

У травні еталонна нафта марки Brent торгується поблизу найнижчого рівня з початку 2021 року, оскільки митна війна президента США Дональда Трампа загрожує підірвати зростання світової економіки та підірвати попит на енергоносії.

Погіршення ситуації на нафтовому ринку викликало занепокоєння у Москві щодо стійкості її фіскальних буферів. Влада розглядає можливість перегляду так званого бюджетного правила країни, яке нині спрямовує надлишкові доходи від нафти до Фонду національного добробуту.

Росія спочатку прогнозувала, що цього року до фонду добробуту буде направлено додатково 1,8 трлн. рублів нафтогазових доходів. Натомість уряд тепер очікує на дефіцит у розмірі 447 млрд рублів, підвищуючи ймовірність того, що чиновники ще більше скоротять резерви в наступні місяці.

Російський ВВП, за винятком сезонності, знизився на 0,3% у січні – березні у квартальному вираженні після зростання на 1,3% у жовтні – грудні 2024 року, повідомили аналітики «Райффайзенбанку». Квартальне падіння фіксується вперше з ІІ кварталу 2022 року. Основна причина – ослаблення промвиробництва за одночасного зниження цін на нафту.