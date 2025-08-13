Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому оновлений законопроєкт 13439-3 про перерозподіл 44,7 млрд грн видатків. Гроші підуть на збільшення резервного фонду бюджету, програм Мінцифри щодо спецтехніки, харчування в школах та закупівлю ліків. Ресурс покриватиметься коштом скорочення невійськових видатків на 36,7 млрд грн і 8 млрд грн з бюджету Києва. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook.
Ключові факти
- Найбільше скорочення видатків 33, 6 млрд грн – обслуговування держборгу. «Зменшення видатків забезпечено через зміни курсу валют і реструктуризацій», – уточнила вона в коментарі Forbes Ukraine. Частина податку на прибуток банків у розмірі 8 млрд грн буде переспрямована з бюджету Києва до загального фонду держбюджету.
- На поповнення резервного фонду держбюджету (для покриття непередбачуваних військових і гуманітарних видатків) пропонується виділити 25,7 млрд грн. Таким чином, він становитиме 23,7 млрд грн, оскільки зараз фонд у «мінусі», пояснює голова комітету.
- 4,3 млрд грн будуть виділені Міністерству цифрової трансформації: 1,4 млрд грн – на нову програму закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах і 2,8 млрд грн – на гранти виробництва у defense tech.
- 4,6 млрд грн планується спрямувати на харчування учнів початкових класів на прифронтових територіях.
- 3,2 млрд грн спрямують на закупівлю ліків для пацієнтів з онкологією, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо, підкреслює Підласа.
- Ще 3,7 млрд грн хочуть перерозподілили як субвенцією місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв для патріотичного виховання, виплату грошової допомоги і компенсації за страховими полісами для ветеранів та їхніх родин і на будівництво та реконструкцію житла для внутрішньо переміщених осіб.
- Парламент розгляне законопроєкт наступного тижня, додала голова бюджетного комітету.
Контекст
Верховна Рада 31 липня ухвалила в цілому законопроєкт №13573. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військових, 216 млрд – на закупівлю зброї та техніки.
Документ був поданий на заміну раніше проголосованому в першому читанні законопроєкту №13439-3 про зміни до держбюджету. Напередодні голова бюджетного комітету повідомила про скасування його розгляду після політичних консультацій 30 липня.
