Міністерство оборони України провело оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 12 серпня.

Деталі

Фінансування бойових підрозділів значно збільшиться, зазначив Шмигаль. Він розповів, що за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. «Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби», – сказав міністр оборони.

За його словами, фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання – для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень.

«За дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення», – зазначив Шмигаль.

Контекст

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки, на якому ухвалили низку важливих рішень про підтримку українських військових, зокрема збільшення фінансування бойових підрозділів. Крім того, за його словами, тепер бойові бригади зможуть закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за кошти прямого фінансування, включно з машинами, які були у вжитку. Уряд має формалізувати відповідні документи вже цього тижня, а впровадження нововведень очікується в серпні, розповів президент.

У Верховній Раді очікує на ухвалення законопроєкт, який передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн, з яких 115 млрд грн – на грошове забезпечення військових, 216 млрд грн – на закупівлю зброї та техніки.