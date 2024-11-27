Ліквідація КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор. Комітет ВР рекомендував законопроєкт про боротьбу з лудоманією до другого читання

Законопроєкт був ініційований у відповідь на петицію про «шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству».

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №9256-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю та вдосконалення державного регулювання азартних ігор». Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

Деталі

Основні зміни, що передбачає законопроєкт:

Ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ) та розподіл її функцій між міністерствами, заборону реклами азартних ігор та спонсорства, крім спорту, а також осучаснення інструментів нагляду за ринком.

Впроваджується контрольована гра замість фактичних перевірок. Для боротьби з лудоманією законопроєкт пропонує блокування нелегальних вебсайтів, посилення вимог до організаторів та нові підстави для анулювання ліцензій.

Пропонується вдосконалити регулювання державних лотерей та внести зміни до законодавства щодо звітності організаторів азартних ігор під час воєнного стану.

Контекст

Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні у 2020 році, коли була створена КРАІЛ, яка видає ліцензії на ведення грального бізнесу. Ліцензії мають щорічні платежі: наприклад, для інтернет-казино – 23,4 млн грн, для букмекерів – 108 млн грн, для онлайн-покеру – 6 млн грн.

1 лютого 2024 року Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який передбачає ліквідацію КРАІЛ й автоматизацію процесу видачі гральних ліцензій у сфері азартних ігор.

Наприкінці березня військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на «шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству». Петиція за день набрала понад 26 000 голосів.

Після цього президент доручив голові СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифрі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й запропонувати рішення.

2 квітня президент Володимир Зеленський анонсував заходи для контролю онлайн-казино.

4 квітня 2024 року комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, що передбачає ліквідацію КРАІЛ і передачу її функцій Мінцифри.