Верховна Рада 4 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкти №13414 та №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Деталі
Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості.
Зокрема, компенсації підлягають:
- Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
- Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
- Витрати на придбання виробничого обладнання;
- Витрати на придбання земельної ділянки.
Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:
- Податок на прибуток;
- Імпортний ПДВ на обладнання;
- Імпортне мито на обладнання;
- Податок на майно;
- Земельний податок.
Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:
- Від €100 000 до €1 млн – 70%;
- Від €1 млн до €20 млн – 50%;
- Від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.
Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових, зазначив Кисилевський.
Контекст
Компенсація капітальних інвестицій через податки – інструмент політики розвитку виробників «Зроблено в Україні», яка була оголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року.
Вона включає програми розвитку виробників з фокусом на переробну промисловість. Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів «5-7-9», грантів 8 млн грн на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями (від €12 млн), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.
